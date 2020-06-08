2020-06-08T03:19:50+03:00
В мире

Въезжающих в Британию будут отправлять на двухнедельный карантин

Режим самоизоляции для этой категории граждан введен в связи с коронавирусом
Юлия КЕКОВА
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Въезжающих в Британию будут отправлять на двухнедельный карантинВъезжающих в Британию будут отправлять на двухнедельный карантинФото: Олег ЗОЛОТО
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В Великобритании будет действовать новый режим двухнедельного карантина. Он начнется с понедельника, 8 июня для прибывающих в государство граждан на самолете, пароме или поездом.

Сообщается, что такие меры необходимы для того, чтобы не допустить распространение коронавируса среди населения. Однако действовать правило будет не на всех. Так, например, при поездках внутри Единого иммиграционного пространства, включающего Соединенное Королевство, Нормандские острова, остров Мэн и Ирландию соблюдать режим самоизоляции не нужно, сообщает ТАСС.

После прибытия гражданам необходимо заполнить анкету, указав сведения о состоянии своего здоровья, оставить контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции ближайшие 14 дней. в случае отказа от соблюдения правил им грозит штраф в размере £100 (более 8 тысяч рублей по текущему курсу).

ИСТОЧНИК KP.RU

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