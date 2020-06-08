2020-06-08T04:03:29+03:00
Происшествия

Тропический шторм Cristobal обрушился на побережья Луизианы и Флориды

В районе Нового Орлеана объявлена добровольная эвакуация граждан
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Тропический шторм Cristobal обрушился на побережья Луизианы и ФлоридыТропический шторм Cristobal обрушился на побережья Луизианы и ФлоридыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Тропический шторм Cristobal обрушился на побережье Луизианы и Флориды в США в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов.

Специалисты предупреждает, что Сristobal грозит подтоплениями в районах устья реки Миссисипи, города Морган-Сити в Луизиане и округа Уолтон во Флориде.

По последним данным, тропический шторм находится в 100 километрах южнее Нового Орлеана. Там объявлена добровольная эвакуация граждан в более безопасные места.

Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 23,8 метров в секунду. Cristobal продолжает двигаться на север над территорией Штатов со скоростью 3 метра в секунду. Тем временем, более 1,5 тысячи жителей южного мексиканского штата Юкатан были эвакуированы из районов, пострадавших от удара стихии, сообщил телеканал Televisa.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине назвали способ "ударить" по Сибири
Тропический шторм Cristobal обрушился на побережья Луизианы и Флориды
Цена на нефть Brent возросла
Въезжающих в Британию будут отправлять на двухнедельный карантин
О погоде в Москве на 8 июня 2020 года рассказали синоптики
При стрельбе из дома в Москве пострадал сотрудник спецподразделения
Православные отмечают праздник Святого Духа
В Москве задержали мужчину, стрелявшего по людям из окна на улице Строителей
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в связи с Днем России
В Берлине арестовали российского диджея
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6,7 миллиона
Продюсер Ruptly пострадал при нападении протестующих в Швеции
Назван оптимальный возраст для рождения первого ребенка
Нью-Йорку грозит новая вспышка заражений коронавирусом из-за протестов
В России могут измениться нормы при найме на работу
Американский самолёт провёл разведку около баз России в Сирии
США обвинили Китай в препятствии созданию вакцины от коронавируса
В Нью-Йорке проведут реформы в полиции из-за протестов
"Легенда про Новую Зеландию не выдерживает критики": В Совфеде предположили, что на самом деле случилось со Скрипалями
Девочка повредила 37 машин на сумму 2,3 миллиона рублей