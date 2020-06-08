Тропический шторм Cristobal обрушился на побережья Луизианы и Флориды

8 Июнь 2020 2020-06-08T04:03:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Тропический шторм Cristobal обрушился на побережье Луизианы и Флориды в США в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов.

Специалисты предупреждает, что Сristobal грозит подтоплениями в районах устья реки Миссисипи, города Морган-Сити в Луизиане и округа Уолтон во Флориде.

По последним данным, тропический шторм находится в 100 километрах южнее Нового Орлеана. Там объявлена добровольная эвакуация граждан в более безопасные места.

Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 23,8 метров в секунду. Cristobal продолжает двигаться на север над территорией Штатов со скоростью 3 метра в секунду. Тем временем, более 1,5 тысячи жителей южного мексиканского штата Юкатан были эвакуированы из районов, пострадавших от удара стихии, сообщил телеканал Televisa.

ИСТОЧНИК KP.RU