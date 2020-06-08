2020-06-08T04:19:13+03:00
В мире

На Украине назвали способ "ударить" по Сибири

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Ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно "нанести удар" по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 "Триумф" область воздушного пространства. Такое мнение представили в украинской консалтинговой компании Defense Express после недавнего полета над Арктикой у границы с Российской Федерацией.

Сообщается, что дальность пуска установленных на самолете крылатых ракет составляет 980 километров, а также более 1 200 километров.

- Этого вполне достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири, - говорится в заявлении Defense Express, пишут РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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