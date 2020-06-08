Названы три самые значимые стороны жизни россиян

8 Июнь 2020 2020-06-08T05:04:10+03:00

Эксперты провели опрос и выяснили, что для граждан РФ важнее всего

Изменить размер текста: A A

Эксперты ВЦИОМ провели исследование и выяснили, какие стороны жизни являются для россиян наиболее значимым.

Согласно результатам опроса социологов, граждане России больше всего заботятся о здоровье и отношениях в семье, безопасность.

Также высокое значение имеют для наших соотечественников материальное положение семьи и их среда обитания, в том числе состояние экологии в пункте проживания. Следующей в списке идет социальная инфраструктура в городе.

Второстепенными, но немаловажными для россиян являются возможность поддержания общения и связи с друзьями и близкими, только после этого следует в списке приоритетов достижения поставленных целей.

Карьерный рост и успех в профессии стоит играет второстепенную роль. Наименьшую важность для опрошенных представляет возможность участия в общественной и политической жизни, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU