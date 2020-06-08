Названы три самые значимые стороны жизни россиян
Эксперты ВЦИОМ провели исследование и выяснили, какие стороны жизни являются для россиян наиболее значимым.
Согласно результатам опроса социологов, граждане России больше всего заботятся о здоровье и отношениях в семье, безопасность.
Также высокое значение имеют для наших соотечественников материальное положение семьи и их среда обитания, в том числе состояние экологии в пункте проживания. Следующей в списке идет социальная инфраструктура в городе.
Второстепенными, но немаловажными для россиян являются возможность поддержания общения и связи с друзьями и близкими, только после этого следует в списке приоритетов достижения поставленных целей.
Карьерный рост и успех в профессии стоит играет второстепенную роль. Наименьшую важность для опрошенных представляет возможность участия в общественной и политической жизни, пишет ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU