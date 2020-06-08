Как правильно выбрать хлеб, рассказала диетолог

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:18:40+03:00

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Хлеб в нашей стране едят многие, однако не все знают как правильно его выбирать, кроме того, что необходимо учитывать дату производства продукта.

Диетолог Ирина Лизун рассказала, как правильно выбрать хлеб.

По ее словам, при покупке лучше всего отдать предпочтение изделиям из цельнозерновой муки. Об этом врач рассказала в интервью радио Sputnik. Однако найти такой хлеб на прилавках довольно трудно.

- Когда пойдете покупать хлеб, обратите внимание, что найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано «фитнес-хлеб» или «здоровый хлеб», как правило, там везде белая мука, - объяснила Лизун.

Специалист считает, что так называемая белая мука "пустая. Это означает, что в ней очень мало витаминов и полезных микроэлементов, а вот крахмала в избытке.

ИСТОЧНИК KP.RU