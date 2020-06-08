2020-06-08T07:15:44+03:00
Общество

Последние новости на утро 8 июня 2020: В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Мы собрали последние новости на утро 8 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Важные новости утраВажные новости утраФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Последние новости на утро 8 июня 2020: В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда. инициаторами его создания выступили парламентарии от партии ЛДПР. Предлагается, согласно документу, установить с 1 января 2021 года почасовую оплату труда со ставкой не менее 150 рублей в час. Такое правило планируется распространить для всех работающих по срочным договорам и на тех, кто трудится не полный день. При этом планируется установить индексацию минимальной ставки один раз в год исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

На Украине придумали, как "ударить" по Сибири. Об этом заявили в украинской консалтинговой компании Defense Express после недавнего полета над Арктикой у границы с Российской Федерацией. По мнению представителей компании,бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способен "нанести удар" по России, в частности по Сибири, без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 "Триумф" область воздушного пространства.

Тем временем, в России ученые создали первую в мире модель посттравматического расстройства. Благодаря таким технологиям специалистам будет проще создать и испытать лекарство.

В Берлине по запросу США арестовали российского диджея Дениса Казначеева. Американская сторона требует от Германии экстрадиции музыканта в связи с обвинением его в отмывании денег и мошенничестве в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия продолжит производство ракет "Рокот", но без участия Украины
Кендалл Дженнер "поучаствовала" в акции в поддержку темнокожих с помощью фотошопа
Последние новости на утро 8 июня 2020: В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Треть россиян не отказались от планов на летний отпуск из-за пандемии
В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с COVID-19
В России ученые создали первую в мире модель посттравматического расстройства
Как правильно выбрать хлеб, рассказала диетолог
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 июня 2020 года увеличилось до 2 919 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 8 июня 2020: Губернатор рассказал, когда откроются торговые центры
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 8 июня 2020 года превысило 44 тысячи человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 июня 2020 года увеличилось до 102 714 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 8 июня 2020: Столица ждет дальнейшего снятия ограничений
Число заболевших коронавирусом в Москве на 8 июня 2020 превысило 195 тысяч человек
В Госдуме создали законопроект о почасовой оплате труда
Какой вред могут причинить антиспетики, рассказал эксперт
Названы три самые значимые стороны жизни россиян