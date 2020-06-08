8 Июнь 2020 2020-06-08T07:15:44+03:00

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Последние новости на утро 8 июня 2020: В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда. инициаторами его создания выступили парламентарии от партии ЛДПР. Предлагается, согласно документу, установить с 1 января 2021 года почасовую оплату труда со ставкой не менее 150 рублей в час. Такое правило планируется распространить для всех работающих по срочным договорам и на тех, кто трудится не полный день. При этом планируется установить индексацию минимальной ставки один раз в год исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

На Украине придумали, как "ударить" по Сибири. Об этом заявили в украинской консалтинговой компании Defense Express после недавнего полета над Арктикой у границы с Российской Федерацией. По мнению представителей компании,бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способен "нанести удар" по России, в частности по Сибири, без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 "Триумф" область воздушного пространства.

Тем временем, в России ученые создали первую в мире модель посттравматического расстройства. Благодаря таким технологиям специалистам будет проще создать и испытать лекарство.

В Берлине по запросу США арестовали российского диджея Дениса Казначеева. Американская сторона требует от Германии экстрадиции музыканта в связи с обвинением его в отмывании денег и мошенничестве в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU