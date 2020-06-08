2020-06-08T07:46:58+03:00
Общество

Россия продолжит производство ракет "Рокот", но без участия Украины

После 2014 года Украина прекратила поставки аппаратуры для производства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ракета "Рокот". Фото: Андрей Моргунов/ТАССРакета "Рокот". Фото: Андрей Моргунов/ТАСС
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Новые российские ракеты "Рокот" создадут на базе Центра Хруничева. При этом от сотрудничества с Украиной ученые откажутся. Ранее партнеры из Киева поставляли оборудование для производства, но после 2014 года сотрудничество прекратилось. Из-за этого возникли сложности с проведением пусков носителей, в итоге от производства временно отказались.

Теперь "Рокот" будет полностью российским продуктом. Как сообщает РИА Новости, Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.

"Рокот" - ракеты на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет".

О создании отечественной системы управления на замену украинской в Центре Хруничева говорили еще в 2018 году. Носитель используется в коммерческих целях, первый запуск состоялся в ноябре 1990 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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