Россия продолжит производство ракет "Рокот", но без участия Украины
Новые российские ракеты "Рокот" создадут на базе Центра Хруничева. При этом от сотрудничества с Украиной ученые откажутся. Ранее партнеры из Киева поставляли оборудование для производства, но после 2014 года сотрудничество прекратилось. Из-за этого возникли сложности с проведением пусков носителей, в итоге от производства временно отказались.
Теперь "Рокот" будет полностью российским продуктом. Как сообщает РИА Новости, Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.
"Рокот" - ракеты на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет".
О создании отечественной системы управления на замену украинской в Центре Хруничева говорили еще в 2018 году. Носитель используется в коммерческих целях, первый запуск состоялся в ноябре 1990 года.
ИСТОЧНИК KP.RU