Россия продолжит производство ракет "Рокот", но без участия Украины

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:46:58+03:00

После 2014 года Украина прекратила поставки аппаратуры для производства

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Новые российские ракеты "Рокот" создадут на базе Центра Хруничева. При этом от сотрудничества с Украиной ученые откажутся. Ранее партнеры из Киева поставляли оборудование для производства, но после 2014 года сотрудничество прекратилось. Из-за этого возникли сложности с проведением пусков носителей, в итоге от производства временно отказались.

Теперь "Рокот" будет полностью российским продуктом. Как сообщает РИА Новости, Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.

"Рокот" - ракеты на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет".

О создании отечественной системы управления на замену украинской в Центре Хруничева говорили еще в 2018 году. Носитель используется в коммерческих целях, первый запуск состоялся в ноябре 1990 года.

ИСТОЧНИК KP.RU