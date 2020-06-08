2020-06-08T08:06:39+03:00
В мире

Студент в одиночку убрал улицу после протестов и получил в подарок красный «Мустанг»

Парень 10 часов убирал с улиц стекло и мусор
Юлия САЛЬНИКОВА
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Парень вышел с метлой и мешками для мусора в 2 часа ночи после погромовПарень вышел с метлой и мешками для мусора в 2 часа ночи после погромовФото: Кадр видео
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Кто людям помогает, тот тратит тратит время не зря и может получить "Форд Мустанг" в подарок. История, в которой за одним добрым делом последовало другое, произошла в городе Буффало, штат Нью-Йорк.

Как и другие американские города, Буффало накрыла волна протестов после смерти Джорджа Флойда. Мирные акции здесь тоже переросли в погромы. 18-летний студент Антонио Гвинн-младший увидел по телевизору, во что превратился его родной город, и вместо причитания у экрана, взял метлу, купил мешки для мусора и отправился убирать улицы.

Он вышел в 2 часа ночи и закончил только спустя 10 часов. Когда соседи вышли, чтобы прибраться, ведь по центральной улице всем придется добираться на работу, то увидели, что уже чисто. Героя спустя некоторое время нашли, о нем сняли сюжет журналисты местного телеканала.

Один из обеспеченных местных жителей решил отблагодарить студента. Он зашел на его страницу в фейсбук и увидел, что тот просит у друзей совета по покупке машины. Антонио мечтал о "Мустанге".

- Тогда Мэтт Блок увидел историю Гвинна в новостях и решил подарить ему свой дорогой красный кабриолет Mustang 2004 года,- сообщает CNN.

Студент был шокирован таким дорогим подарком, но еще больше - совпадением, ведь красный "Мустанг" водила его мать, которая умерла в 2018 году.

- У меня были мурашки по коже,- рассказал Гвинн.

На этом благодарности не закончились - местный бизнесмен Боб Брисленд оформил бесплатную страховку парню через свое агентство, а в университете подарили полную стипендию на все годы обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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