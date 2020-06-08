В Москве от коронавируса умер еще 51 пациент

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:38:03+03:00

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В Москве число погибших от коронавируса людей достигло 2970 человек по данным на 8 июня. За сутки умер 51 пациент, сообщают в оперативном штабе столицы.

Пациентов с коронавирусом начнут лечить новым препаратом - Минздрав выдал регистрационное удостоверение на отечественное лекарство «Левилимаб». Лекарство помогает блокировать чрезмерную иммунную реакцию, которая порой становится причиной осложнений, в том числе у детей. Тот самый Синдром Кавасаки, который в США и Европе признали одним из симптомов коронавируса, является как раз иммунной реакцией организма на заражение.

В ВОЗ выпустили новые рекомендации по ношению масок - в организации советуют надевать их в местах, где невозможно социальное дистанцирование. Врачи объясняют - не все нужно и безопасно носить маски, например, детям до трех лет не стоит, дыхательная система у них еще функционирует, не как у взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU