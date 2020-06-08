Врач рассказала, можно ли делать прививки детям после короавируса
Врач объяснила, является ли перенесенная коронавирусная инфекция у детей медотводом от плановых прививок. В период болезни ребенку делать вакцинирование нельзя, также, как и ближайшие недели после выздоровления, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Эльмира Каширина.
- После того, как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно 1-2 недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки, - сказала Каширина в интервью РИА Новости.
Медик заявила, что у детей инфекция протекает легче, чем у взрослых. Поэтому особых противопоказаний для вакцинирования нет.
Наиболее опасно заражение для малышей первых трет лет жизни. Ученые вычислили, что мальчики болеют коронавирусом чаще девочек. У многих детей болезнь протекает без симптомов, но в обязательном порядке госпитализируют ребят с хроническими заболеваниями.
ИСТОЧНИК KP.RU