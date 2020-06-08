2020-06-08T09:17:07+03:00
Общество

Сеть 3G может исчезнуть в России в ближайшие пять лет

Ей на смену придут более современные технологии
Юлия САЛЬНИКОВА
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На стоимости связи для абонентов изменения никак не повлияютНа стоимости связи для абонентов изменения никак не повлияютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Операторы сотовой связи считают, что сеть 3G просуществует в России не больше пяти лет. После чего ее заменят другие, более современные технологии, например, LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи, обозначается как 4G).

- Замещение произойдет быстрее, чем в случае с 2G (рассчитан на передачу голоса), — технология VoLTE,- сообщили в компании Tele2 "Известиям".

В "Мегафоне" придерживаются того же мнения, 3G исчезнет раньше, чем 2G, которое прослужит абонентам еще десятилетие. Большой разницы в цене между телефонами и другими гаджетами с поддержкой высокоскоротного интернета нет, поэтому пользователи отдают предпочтение более современным моделям, те, конечно, же поддерживают LTE.

В России с 1 июня 2019 года отменили внутрисетевой роуминг. Ранее существовало целых три вида роуминга - национальный, внутрисетевой и роуминг для Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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