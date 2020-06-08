В Китае испытывают препарат, который может быть лекарством и одновременно вакциной от коронавируса

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:01:17+03:00

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В Шанхае приступили к клиническим испытаниям препарата, который может быть одновременно лекарством и вакциной от коронавируса. Его планируют вводить зараженным для скорейшего выздоровления, и тем, кто не болел, чтобы предупредить инфицирование.

Препарат получил название JS016, пишет газета Shanghai Daily. Разрешение на проведение клинических испытаний получил Институт микробиологии при Китайской академии наук, который работает совместно с компанией Shanghai Junshi Biosciences.

Препарат основан на антетелах, которые получены из крови выздоровевших пациентов. Антитела способны уничтожать вирус и препятствовать заражению человека. Опыты на приматах показали, что лекарство эффективно в обоих случаях.

Пока препарат вводят группе только здоровых людей.

- После введения препарата четыре участника испытаний находятся в хорошем состоянии. Результаты помогут определить правильную дозировку препарата,- сообщила профессор из больницы "Хуашань" Чжан Цзин.

В США заявили, что Китай препятствует разработкам вакцины в Америке и Европе. Сенатор Рик Скотт считает, что в КНР боятся, что препарат первыми изобретут на Западе.

ИСТОЧНИК KP.RU