Украинцы попросили Зеленского запретить чипирование людей

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:22:58+03:00

На сайте президента Украины появилась петиция, которую поддержали уже больше 700 человек

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Президента Владимира Зеленского попросили запретить "на законодательном уровне" чипирование украинцев. Обеспокоен вопросом вживления в тела рядовых граждан чипов мужчина, который подписался под петицией как Владислав Погорелов. Он был краток и не стал объяснять, почему его так волнует этот вопрос, и с чего он вообще взял, что украинцев чипируют.

- Законодательно запретить чипирование людей путем вживления чипа в тело,- написал он в обращении к главе государства.

Его поддержали больше 730 человек. Чтобы петицию рассмотрел глава государства, она должна набрать 25 тысяч подписей.

Пока народ беспокоится о чипировании, политиков больше волнует экономическая ситуация в стране. Например, лидер оппозиционной партии Юлия Тимошенко, сравнила Украину с идушим на дно Титаником из-за долгов и снижения доходной части бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU