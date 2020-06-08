В Госдуме предлагают освободить часть абитуриентов от оплаты общежитий

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:32:55+03:00

Абитуриентам в этом году могут предоставить льготы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В период вступительной компании иногородним абитуриентам могут бесплатно предоставить места в общежитиях. Такая льгота может коснуться поступающих на очную форму обучения учеников, чьи родители потеряли работу в период пандемии. С инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

В своем обращении на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова законодатель отметил, что вступительная кампания в этом году будет дистанционной не для всех вузов. Ребята, поступающие на творческие специальности, обязаны будут присутствовать на экзаменах лично.

При этом Фёдоров добавил, что очная сдача экзаменов потребует дополнительных расходов на проезд и проживание, что может быть весьма ощутима для бюджета семьи, потерявшей доход в период пандемии.

«Прошу вас рассмотреть возможность для иногородних абитуриентов, чьи родители (или один из родителей) в период особых мер потеряли работу и встали на учёт в качестве безработных, предоставлять место в общежитии на период вступительной кампании на безвозмездной основе, если условия поступления в выбранный ими вуз предусматривают очное проведение экзаменов», — цитирует обращение законодателя RT.

Напомним, на прошлой неделе глава Минобра отметил, что школьники, выступающие в роли волонтеров, при поступлении в вузы получат дополнительные баллы, передают «Известия».

Ранее также стало известно, что большинство российских вузов приняли решение не повышать стоимость обучения на фоне распространения инфекции, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU