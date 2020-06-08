2020-06-08T10:58:04+03:00
Общество

Психолог МЧС рекомендует не торопиться с разводом сразу после самоизоляции

Специалист дала советы, как справиться с психологическими сложностями
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Психологи рекомендуют не горячиться после выхода с изоляцииПсихологи рекомендуют не горячиться после выхода с изоляцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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При выходе из режима самоизоляции важно не предпринимать резких действий. Особенно важно не отталкивать близких людей, не бежать разводиться, как только официально изоляция завершится. Такой совет дала директор «Центра экстренной психологической помощи МЧС России» Юлия Шойгу. Эксперт отметила, что изоляция не породила никакие новые проблемы, а просто дала раскрыться старым. Именно поэтому сейчас лучшее время, чтобы обсудить все сложности в семье и только после этого принимать решения, которые могут изменить всю жизнь.

«Если вы ощущаете необходимость в изменении качества отношений в целом, постарайтесь выделить отдельное время для обсуждения ситуации в спокойной обстановке. В разговоре важно сохранять уважение друг к другу, чтобы каждый мог быть услышанным», – приводит рекомендации психолога «Российская газета».

Эксперт добавила, что и в остальных сферах жизни не стоит быть слишком требовательным к себе и окружающим, ведь после изоляции мы уже не вернемся к прежней жизни. В любом случае, это будет совершенно новый этап.

С таким мнением согласна глава центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Светлана Лазуренко. Эксперт отмечает, что выход из самоизоляции должен быть очень плавным и постепенным. При возвращении к привычному ритму важно помнить, что после стольких месяцев, проведенных дома, организм ослаблен не только физически, но и психологически, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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