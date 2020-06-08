Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за "Северного потока-2"

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:20:40+03:00

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В Великобритании обвинили Германию в предательстве Европы из-за российского газа.

Заявление в беседе с журналистами Daily Express сделал член британского парламента Дэниел Кавчински. Он поддержал американские санкции, включая те, что пока на стадии законопроекта. В США подготовили предложения по введению новых ограничений против проекта "Северный поток-2", на этот раз экономические санкции могут коснутся всех компаний, которые хоть как-то задействованы в достройке и запуске магистрали.

Британский депутат сказал, что обсуждал этот вопрос с премьером Борисом Джонсоном и призывал его "действовать".

- Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы "Северный поток — 2" никогда не закончили, — сказал Кавчински.

США обвиняет Германию в экономической зависимости от России, в ответ немцы просят не вмешиваться американцев в экономические вопросы Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU