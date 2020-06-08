В СПЧ призвали объяснить влияние дезинфицироющих средств на природу и человека

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:10:30+03:00

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Ученых соберут на совещание о влиянии дезинфицирующих средств на человека и природу. В период пандемии коронавируса у населения стали очень популярны антибактериальные средства, с полок магазинов сметают различные гели, спреи для уничтожения бактерий и вирусов с поверхности - мебели, пола и так далее. Насколько это эффективно и безопасно, ученых попросили рассказать представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Совещание запланировано на 11 июня.

- Для дезинфекции могут быть использованы различные средства и методы обработки, однако в открытом доступе отсутствует не только информация о том, какие химические составы используются теми или иными организациями при проведении санитарных мероприятий, но и информация о степени их влияния на человека и окружающую среду,- сказано в сообщении Совета.

К дискуссии присоединятся правозащитники и представители органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU