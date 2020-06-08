2020-06-08T12:14:31+03:00
Происшествия

Эксперт: коронавирус может вызвать рост преступности среди мигрантов

Ожидается увеличение бытовых и уличных краж
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты ожидают роста преступности на фоне пандемииЭксперты ожидают роста преступности на фоне пандемииФото: Михаил ФРОЛОВ
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После пандемии коронавируса Россию может накрыть волна мелкой преступности. Особенно вероятно, что на кражи и взломы пойдут мигранты, оставшиеся в чужой стране без работы. Такое мнение выразил генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов.

«Ну, это очевидно - поначалу может возрастать бытовая и уличная преступность. В связи с закрытием границ и международных авиасообщений значительная часть трудовых мигрантов из стран СНГ длительное время не могут вернуться домой. Очевидно, что в условиях закрытия границ, отсутствия работы, невозможности оплаты жилья и удовлетворения базовых потребностей огромная масса трудовых мигрантов будет изыскивать любую возможность добычи средств к существованию, в том числе незаконными способами», - цитирует эксперта «Российская газета».

Юрист добавил, что уже сейчас поступает информация о том, что группы мигрантов отбирают у покупателей возле супермаркетов сумки с продуктами. В скором времени, количество преступлений этой категории увеличится, прогнозирует Жданов.

Также специалист предупредил, что на фоне сложившейся ситуации не исключен рост напряженности между иностранцами и коренным населением. Особенно в городах-миллиониках. По словам юриста, уже сейчас наблюдаются «предпосылки к обострению обстановки».

Напомним, ранее стало известно, то на фоне пандемии в Минтруда задумались об ужесточении квот для гастарбайтеров. Власти рассматривают возможность введения приоритета трудоустройства россиян, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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