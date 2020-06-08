Песков рассказал о возобновлении авиасообщения с другими странами

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:27:44+03:00

С 1 июля в России готовятся открыть страну для внутреннего туризма

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В Кремле ответили на вопрос о возобновлении авиасообщения с другими странами.

Напомним, Россия закрыла границы с марта в связи с пандемией коронавируса. Россияне, если и вылетают за границу, то только по особым случаям, при этом, им нужно доказать, что поездка необходима. Среди уважительных причин может быть срочная операция.

- Тема возобновления авиасообщения- на повестке дня. Точных дат пока нет,- сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Решение будут принимать в правительстве на основании данных оперативного штаба по борьбе с коронавиурсной инфекцией, уточнил представитель Кремля. Оценят не только готовность России принять иностранцев, но и эпидситуацию в мире или отдельных странах, с которыми возможно возобновление авиасообщения.

На совещании с российским премьером Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что регионы до 15 июня подготовят планы по возобновлению туризма, путешествия внутри страны планируется разрешить с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU