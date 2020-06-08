Путин в курсе ситуации со снятием с эфира передачи Михалкова про чипирование

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:26:49+03:00

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В Кремле знакомы с ситуацией вокруг авторской передачи Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".

В эфир программа вышла в мае, но после телеканал "Россия 24" отказался ставить ее в повтор, что вызвало критику со стороны автора. Михалков обвинил руководство канала в цензуре. В этом скандальном выпуске речь шла о теории заговора, якобы основатель Microsoft Билл Гейтс планирует массовое чипирование людей.

- Я не знаю, было ли общение, но я знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и с аргументацией канала,- приводит комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА Новости.

Теория получила распространение в США, по версии ее сторонников чипировать людей будут при вакцинации от коронавируса. Хотя в мире даже еще нет вакцины и не известно, какая страна ее первой изобретет.

После снятия передачи с эфира Михалков сменил площадку, новые выпуски "Бесогона" он публикует на YouTube.

Обращение Никиты Михалкова в связи со снятым с эфира выпуском программы БесогонТВ .

ИСТОЧНИК KP.RU