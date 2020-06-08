2020-06-08T13:17:49+03:00
Общество

Собственники дойных коров в Чувашии получат субсидии из регионального бюджета

Для поддержки личных подсобных хозяйств в не сезон, им будут назначены выплаты
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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На днях врио главы Чувашии побывал на Чебоксарском молочном заводе, где заявил: для того, чтобы поддержать личные подсобные молочные хозяйства летом их владельцам будут назначены выплаты. Собственники дойных коров могут рассчитывать на них уже в конце июня.

«На эти цели будет направлено предварительно 185 млн рублей», – сообщил на еженедельном совещании в Доме Правительства министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Артамонов.

Гражданам будет достаточно подать документы в администрациях сельских поселений. В заявлении необходимо указать свои банковские реквизиты и количество дойных коров в хозяйстве.

Если собственник содержит 1 (одну) дойную корову, то размер выплаты составит – 2300 рублей; 2 (две) дойные коровы – по 3300 рублей на каждую голову; 3 (три) и больше дойных коров – по 4300 рублей на каждую голову.

«Работа налажена. К концу недели ждем завершения процессов согласования. Когда правила начнут работать, основная задача ляжет на сельские поселения. По данному вопросу готов отдельно встретиться», — обратился врио Главы Чувашии Олег Николаев к главам сельских поселений республики.

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