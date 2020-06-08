2020-06-08T13:37:50+03:00
В мире

Премьер Армении Никол Пашинян вылечился от коронавируса

Отрицательные тесты получил он сам и члены его семьи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер-министр Армении сообщил, что вылечился от коронавируса. Диагноз ему поставили 1 июня, причем заразился не только он сам, но и все члены его семьи, которых медики в обязательном порядке протестировали как контактных с зараженным.

- Только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Результаты всех наших тестов отрицательные. Они были отрицательными также вчера,- написал он в фейсбук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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