Джеймс Кэмерон получил разрешение на въезд в закрытую Новую Зеландию для фильма "Аватар 2"
Из-за пандемии коронавируса внешние границы страны закрыты, но для режиссера и его команды сделали исключение
Изменить размер текста:
Ради съемок "Аватара 2" в правительстве Новой Зеландии сделали исключение в правилах блокировки по коронавиурсу.
Страна закрыта из-за эпидемии для иностранцев, но режиссеру Джеймсу Кэмерону удалось получить специальное разрешение на въезд для всей съемочной группы.
ИСТОЧНИК KP.RU