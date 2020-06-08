Джеймс Кэмерон получил разрешение на въезд в закрытую Новую Зеландию для фильма "Аватар 2"

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:47:48+03:00

Из-за пандемии коронавируса внешние границы страны закрыты, но для режиссера и его команды сделали исключение

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Ради съемок "Аватара 2" в правительстве Новой Зеландии сделали исключение в правилах блокировки по коронавиурсу.

Страна закрыта из-за эпидемии для иностранцев, но режиссеру Джеймсу Кэмерону удалось получить специальное разрешение на въезд для всей съемочной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU