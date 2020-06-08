Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:08:45+03:00

Увеличивается размер пособий для семей с детьми, а экономически пострадавшие от эпидемии компании получат льготы

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Президент подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце мая законопроект одобрен депутатами Госдумы, 2 июня получено одобрение Совета Федерации, а 8 июня документ утвердил Владимир Путин.

Увеличивается размер пособий на детей, вводятся льготы для бизнеса. Компании, попавшие в список наиболее пострадавших от пандемии коронавиурса, освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20318 рублей.

Налогом не облагаются суммы списанной задолженности компаний по кредитам, взятым на поддержку занятости. Не будут облагаться налогом "выплаты стимулирующего характера работникам" для соцработников.

Самозанятые россияне смогут вернуть налог за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU