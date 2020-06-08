2020-06-08T15:49:54+03:00
Общество

Песков прокомментировал отмену режима самоизоляции в Москве

Представитель Кремля отметил, что снятие эпидемиологических ограничений находится в компетенции главы региона
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Представитель Кремля отметил, что снятие эпидемиологических ограничений находится в компетенции главы регионаПредставитель Кремля отметил, что снятие эпидемиологических ограничений находится в компетенции главы регионаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что со вторника, 9 июня, в столице отменяется режим самоизоляции и режим пропусков, Таким образом москвичи смогут гулять свободно не по графику. Комментируя решение об отмене режима самоизоляции, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что снятие эпидемиологических ограничений находится в компетенции главы региона

«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о том обсуждал ли столичный мэр решение об отмене ограничений с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее писал сайт kp.ru, c 9 июня в столице заработают салоны красоты, парикмахерские, фотоателье, а также ветеринарные клиники, которые ранее принимали только по экстренным случаям. Также снимаются ограничения на работу аренды авто, каршеринга. Кроме того, сняты ограничения на прогулку даже для пожилых людей, а спортсмены - заниматься на уличных тренажерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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