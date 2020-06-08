В Польше прокомментировали возможное размещение ядерных ракет США
На данный момент Варшава не ведет переговоры о возможном размещении на польской территории американских ядерных ракет. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
«Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров», - заявил политик, но отметил, что страна продолжает поддерживать программу ядерного сдерживания НАТО.
При этом Солох заявил, что главным гарантом защиты от ядерной атаки в составе Североатлантического альянса являются США, а Россия, по его словам, не отказывается от возможности первой применить тактическое ядерное оружие.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал вывести часть американских солдат из Германии. Количество американских военных планируют сократить с 34,5 тысяч до 25 тысяч. Часть из солдат вернется на родину, а другие могут отправиться в Польшу.
В связи с этим посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о возможных намерениях американцев передислоцировать свое ядерное оружие с немецких баз на польскую территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU