8 Июнь 2020 2020-06-08T17:03:54+03:00

Путин поручил создать единую платформу для размещения и поиска вакансий в интернете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер дал поручения по итогам совещания о ситуации на рынке труда

Изменить размер текста: A A

Правительство должно до 1 июля проработать создание в интернете единой платформы для размещения и поиска вакансий. Об этом говориться в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания о ситуации на рынке труда, состоявшегося 27 мая 2020 года.

Речь идет о создании в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений».

Как писал сайт kp.ru, глава государства также поручил кабмину продлить выплату пособия по безработице на 3 месяца. Таким образом, безработные смогут получать выплаты до 1 октября.

Напомним, с 1 июня 2020 года правительство упростило порядок регистрации безработных в центрах занятости и избило их от самостоятельного сбора документов. Теперь центры занятости будут самостоятельно получать и сравнивать предоставляемые данные из баз ЗАГСов и министерства внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU