Путин поручил создать единую платформу для размещения и поиска вакансий в интернете
Правительство должно до 1 июля проработать создание в интернете единой платформы для размещения и поиска вакансий. Об этом говориться в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания о ситуации на рынке труда, состоявшегося 27 мая 2020 года.
Речь идет о создании в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений».
Как писал сайт kp.ru, глава государства также поручил кабмину продлить выплату пособия по безработице на 3 месяца. Таким образом, безработные смогут получать выплаты до 1 октября.
Напомним, с 1 июня 2020 года правительство упростило порядок регистрации безработных в центрах занятости и избило их от самостоятельного сбора документов. Теперь центры занятости будут самостоятельно получать и сравнивать предоставляемые данные из баз ЗАГСов и министерства внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU