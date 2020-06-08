2020-06-08T16:56:22+03:00
Общество

За 5 лет Краснодарский край вырос на десять позиций среди регионов-экспортеров РФ

Такие цифры были приведены на совещании у губернатора Вениамина Кондратьева
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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На совещании по развитию экспорта не сырьевой кубанской продукции Вениамин Кондратьев заявил, что у Краснодарского края высокие шансы войти в пятерку регионов-экспортеров РФ. Об этом говорит и динамика роста: В 2015 году регион находился на 17 месте в стране по объемам экспорта, по итогам прошлого года – на 7.

- Пандемия повлияла на товарооборот в мире, и сейчас особенно важно выстроить стратегию продажи товаров в другие страны, заполнять ниши своей продукцией, - отметил глава региона.

Тем более, что план по аграрному экспорту за первый квартал уже перевыполнен на 40%. Выросли поставки сахара и масложировой продукции. В рамках национального проекта в этом году поставки продукции АПК составят 2,5 млрд. долларов США.

– Возможности нашего агропромышленного комплекса позволяют это сделать. Мы должны показать, что на поддержку края могут рассчитывать не только крупные предприятия, но и фермеры. Они могут производить экспортно-ориентированные товары, – подчеркнул губернатор.

По мнению Кондратьева, ставку нужно сделать на поставки продукции из рапса. Вице-губернатор Андрей Коробка доложил, что уже проработана программа поддержки производства масличных культур. Аграрии смогут получать кредиты под 3% годовых при условии, что выйдут с этой продукцией на экспорт. В регионе уже наращиваются площади посева рапса.

Что же касается промышленности, тут долю экспорта удалось сохранить не ниже уровня прошлого года. В марте 2020 года он составил 200 млн. долларов США. В основном это товары металлургии, сельхозтехника и химудобрения.

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