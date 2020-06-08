Исследователи: масштабы уничтожения тропических лесов выросли в несколько раз

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:15:08+03:00

В 2019 году это показатель стал самым масштабным с начала XXI века

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Экологи предупредили об увеличении масштабов уничтожения тропических лесов по всему миру. Результаты исследований World Resources Institute показали, что глобальная потеря тропического леса составляет около 9,3 миллиона акров. Эта площадь почти равно площади Швейцарии.

В 2019 году размеры потерь тропического леса выросли еще на 3% по сравнению с 2018 года и стали одними из самых масштабных с 2000 года.

«Уровень потери леса, который мы видели в 2019 году, является неприемлемым. Похоже, мы движемся в неверном направлении. Компании и правительства берут на себя все эти обязательства, что они собираются сократить наполовину свои потери тропических лесов к 2020 году. Но прогноз на текущий год не выглядит лучше», - цитирует одного из авторов материала Фрэнсиса Сеймура «Ридус».

Для большей наглядности ученые объясняют, что каждые шесть секунд в мире уничтожается площадь тропического леса равная одному футбольному полю.

Отмечается, что большая часть древесины тропического леса вырубается в Бразилии для нужд сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU