2020-06-08T17:33:27+03:00
Политика

Египетский президент рассказал Путину о своих переговорах с Хафтаром

В ходе телефонного разговора два лидера обсудили предложения по ливийскому урегулированию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Египетский президент рассказал Путину о своих переговорах с ХафтаромЕгипетский президент рассказал Путину о своих переговорах с ХафтаромФото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора египетский президент Абдельфаттахом Сиси подробно рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о своих переговорах с командующим Ливийской национальной армией Хафтаром и о предложениях по вопросу ливийского урегулирования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждалась ситуация в Ливии. А.Сиси проинформировал о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с Председателем Палаты депутатов Ливии А.Салехом и командующим Ливийской национальной армией Х.Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса», - говорится в сообщении пресс-службы

Отмечается, что президент России позитивно оценил дипломатические усилия, предпринимаемые Египтом, а также подтвердил желание продолжить координацию сил в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).

Два лидера также успели обсудить вопросы взаимодействие в сфере ядерной энергетики, промышленности, и борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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