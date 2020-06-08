2020-06-08T18:10:26+03:00
Общество

Деньги за "пропавшие" билеты смогут возвращать ваучерами

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин
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Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Ваучеры смогут использовать вместо возврата денег за билет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут вернуть деньги или получить ваучеры за отмененные мероприятия. Согласно этому постановлению, клиент может вернуть деньги или получит ваучер на аналогичное представление, возможно, с переносом сроков, в случае если отмена или замена концерта, матча произошла по причине введения режима повышенной готовности или чрезвычайного происшесвия

Также глава кабмина поручил вернуть туристам средства за туры, но турагентсва вправе предложить клиентам, чей отдых сорвался из-за пандемии, ваучеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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