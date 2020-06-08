2020-06-08T17:25:25+03:00
Общество

Работодатели рассказали, кого будут сокращать после пандемии

Специалисты назвали группы риска
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Стало известно. кого сократят в первую очередьСтало известно. кого сократят в первую очередьФото: Евгения ГУСЕВА
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На фоне пандемии коронавируса предприятия понесли значительный ущерб. Особенно ситуация с нерабочими днями сказалась на представителях малого и среднего бизнеса. Ряд организаций не справились со сложностями и обанкротились. Другие будут вынуждены после выхода из режима самоизоляции существенно сократить штат.

В ходе исследования, проведенного Центром стратегических разработок, стало ясно, кого работодатели уволят в первую очередь. Одной из групп риска станут люди в возрасте старше 45 лет. В ходе опроса 53% руководителей признались, что сотрудники этой категории являются первыми кандидатами, идущими под сокращение.

Помимо этого, работодатели могут избавиться от молодых специалистов. Под угрозой увольнения сотрудники, чей стаж составляет менее одного года.

Также работодатели отметили, что при прочих равных данных, предпочтут уволить женщину, не мужчину, передает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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