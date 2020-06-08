2020-06-08T17:36:25+03:00
Общество

Россия открывает границы

Жители нашей страны получили возможность выехать за рубеж на работу, учебу и лечение
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы еще в марте временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные», - отметил премьер-министр.

Михаил Мишустин пояснил, что для многих людей важно в данный момент находиться в России, в том числе для оказания помощи заболевшим родственникам, другим необходимо выехать из России в силу многих причин. В правительство поступает много обращений на эту тему, поэтому премьер-министр решил внести изменения в режим ограничения для людей, которые попали в такую ситуацию.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу и учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом, - резюмировал Михаил Мишустин.

Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие указы уже подписаны.

На данный момент выявили 476 658 случаев COVID-19, более 230 тысяч россиян выздоровели, 5971 скончался.

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