8 Июнь 2020 2020-06-08T18:33:16+03:00

Вашингтон сообщил прокуратуре Нидерландов о невозможности сообщить новую информацию о запуске ракеты по Boeing на Украине в 2014 году

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Вашингтон проинформировал прокуратуре Нидерландов о невозможности предоставить новую информацию по делу об авиакатастрофе Boeing компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщила педседательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

«Американские власти проинформировали, что они не могут предоставить дополнительную информацию касательно запуска ракеты, кроме той, что указана в меморандуме», - сообщила судья.

Стейнхёйс уточнила, что имеющаяся информация уже была предоставлена представителю антитеррористической прокуратуры и суд «понимает, что никакая прочая информация не будет приобщена к делу».

Напомним, Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все, кто находился на борту – 298 человек. В середине февраля выяснилось, что голландская разведка все время расследования знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Независимые журналисты, которые ведут собственное расследование произошедшего, сомневаются, что у прокуратуры Нидерландов есть убедительные доказательства по данному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU