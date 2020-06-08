2020-06-08T19:06:33+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: ситуация с коронавирусом ухудшается в глобальном масштабе

Организация созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ: ситуация с коронавирусом ухудшается в глобальном масштабеВОЗ: ситуация с коронавирусом ухудшается в глобальном масштабеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несмотря на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Европе улучшается, «в глобальном масштабе она ухудшается». Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях (заражения коронавирусом) в мире и о почти 400 тыс. умерших. Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», - заявил глава ВОЗ

Гебрейесус также сообщил, что во вторник, 8 июня, ВОЗ собирает онлайн-конференцию по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, «чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии»

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 7 июня, число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек и достигло отметки в 7 005 474 инфицированных. Лидерство по количеству удерживают Соединенные Штаты, где подтвердили уже 1 988 591 случай заражена. Согласно данным Worldometer, в мире зарегистрировано 402 669 летальных исходов и 3 427 040 выздоровевших.

Напомним, ранее Европа была эпицентром распространения коронавирусной инфекции, однако в конце мая ВОЗ назвала новый мировой эпицентр коронавируса - Южная Америка, где быстрыми темпами растёт число случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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