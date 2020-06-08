Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Эксперты Всемирного Банка (ВБ) предрекли рекордное падение мировой экономики из-за ситуации с коронавирусом. Ожидается снижение экономики на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе.
- Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года", - говорится в докладе банка "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
Причем наибольшие потери пришлись на долю развитых стран. Их совокупный ВВП понизится на 7%, у развивающихся стран - на 2,5%.
Тяжелее всего пришлось государствам, экономика которых сильно зависит от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.
При этом, в 2021 году эксперты ожидают стремительное восстановление экономики. Мировой ВВП повысится на 4,2%, а не 2,6%, как ожидалось ранее.
Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России. Эксперты полагают, потери составят 6%, а не 1%, как предполагалось до этого.
ИСТОЧНИК KP.RU