2020-06-08T20:04:32+03:00
Экономика

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

Нынешний спад станет самым сильным со времен Второй мировой войны
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Всемирный банк предрек самое сильное падение мировой экономики со времен Второй мировой войныВсемирный банк предрек самое сильное падение мировой экономики со времен Второй мировой войныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Эксперты Всемирного Банка (ВБ) предрекли рекордное падение мировой экономики из-за ситуации с коронавирусом. Ожидается снижение экономики на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе.

- Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года", - говорится в докладе банка "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.

Причем наибольшие потери пришлись на долю развитых стран. Их совокупный ВВП понизится на 7%, у развивающихся стран - на 2,5%.

Тяжелее всего пришлось государствам, экономика которых сильно зависит от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

При этом, в 2021 году эксперты ожидают стремительное восстановление экономики. Мировой ВВП повысится на 4,2%, а не 2,6%, как ожидалось ранее.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России. Эксперты полагают, потери составят 6%, а не 1%, как предполагалось до этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчины, пенсионеры и неработающие: ВЦИОМ рассказал, кто меньше всего волнуется из-за коронавируса
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условии пандемии
Погода на День России 12-14 июня 2020 в Москве: ливни и прохлада
Мария Захарова рассказала, сколько россиян вернулись домой во время пандемии
ВЦИОМ: Тревога из-за коронавируса в России снижается
Во Франции полицейских не будут учить удушающим приемам задержания
ВОЗ: ситуация с коронавирусом ухудшается в глобальном масштабе
США не предоставят новые данные по делу о Boeing MH17
Россиян предупредили о жаре в 40 градусов
Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году
Россия открывает границы
Работодатели рассказали, кого будут сокращать после пандемии
Деньги за "пропавшие" авиабилеты смогут возвращать ваучерами
Египетский президент рассказал Путину о своих переговорах с Хафтаром
Исследователи: масштабы уничтожения тропических лесов выросли в несколько раз
Пиратские приложения начнут блокироваться с 1 октября