Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

8 Июнь 2020 2020-06-08T20:04:32+03:00

Всемирный банк предрек самое сильное падение мировой экономики со времен Второй мировой войны Фото: REUTERS

Нынешний спад станет самым сильным со времен Второй мировой войны

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Эксперты Всемирного Банка (ВБ) предрекли рекордное падение мировой экономики из-за ситуации с коронавирусом. Ожидается снижение экономики на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе.

- Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года", - говорится в докладе банка "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.

Причем наибольшие потери пришлись на долю развитых стран. Их совокупный ВВП понизится на 7%, у развивающихся стран - на 2,5%.

Тяжелее всего пришлось государствам, экономика которых сильно зависит от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

При этом, в 2021 году эксперты ожидают стремительное восстановление экономики. Мировой ВВП повысится на 4,2%, а не 2,6%, как ожидалось ранее.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России. Эксперты полагают, потери составят 6%, а не 1%, как предполагалось до этого.

ИСТОЧНИК KP.RU