2020-06-08T19:40:51+03:00
В мире

Во Франции полицейских не будут учить удушающим приемам задержания

Такая техника не будет использоваться правоохранителями в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во Франции полицейских не будут учить удушающим приемам задержанияВо Франции полицейских не будут учить удушающим приемам задержанияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из стандартов обучения полицейских во Франции уберут освоение приемов удушающего захвата. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны и отметили, что данная техника не будет использоваться правоохранителями в стране.

«Метод удержания за шею, называемый удушением, больше не будет использоваться, ему не будут обучать в школах полиции и жандармерии. Этот способ несет опасность», - сказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Глава МВД отметил, что даже в случае, когда полицейским нужно будет удерживать кого-то на полу во время задержания, им будет запрещено давить на затылок и на шею

Напомним, ранее от практики удушающих приемов отказались в Калифорнии. Такое распоряжение дал губернатор штата Гэвин Ньюсом, пояснив, что подобные приемы ставят под угрозу жизнь человека.

Такое решение связано со смертью Джорджа Флойда, гибель которого привела к массовым протестам и беспорядкам не только в США, но и некоторых европейских странах. Афроамериканец умер, потому что полицейский при задержании применил удушающий прием

ИСТОЧНИК KP.RU

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