8 Июнь 2020 2020-06-08T19:52:51+03:00

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условии пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В понедельник, 1 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон затрагивает арендные отношения, работу МСП, проведение переписи населения, пассажирские транспортные перевозки, подачу таможенных деклараций, и даже лицензирования перевозки спирта.

Отмечается, что закон направлен «на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Одна из норм закона предполагает увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Документ также предлагает увеличить процедурные сроки реализации отдельных мероприятий по установлению границ населенных пунктов, территориальных зон. Таким образом, в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) должны быть внесены сведения о территориальных границах до 1 января 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU