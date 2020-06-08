Мужчины, пенсионеры и неработающие: ВЦИОМ рассказал, кто меньше всего волнуется из-за коронавируса

8 Июнь 2020 2020-06-08T20:13:00+03:00

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Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о том, тревожность из-за коронавируса в России стремительно падает. Люди уже спокойно выходят гулять, стараются как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Меньше всего по поводу инфекции переживают мужчины, пенсионеры и, как это ни странно, неработающие люди.

Женщины, напротив, испытывают тревожность гораздо больше, чем мужчины. Явное беспокойство также демонстрируют работающие люди, имеющие несовершеннолетних детей. Кроме того, в эту группу можно отнести граждан с высоким уровнем образования и малообеспеченных.

Особую тревожность проявляют и предпенсионеры - люди в возрасте 45-59 лет, в то время, как пенсионеры, напротив, демонстрируют непоколебимое спокойствие.

Федоров отмечает, что сейчас людей больше волнует уже не сам коронавирус, а те материальные потери, которые они понесли из-за эпидемии.

- Ключевая область тревожности смещается от эпидемиологических материй к вопросам материального, экономического характера, всевозможных издержек социально-экономического толка, которые являются следствием пандемии коронавируса, - рассказал Федоров в эфире программы НеФантастика на радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU