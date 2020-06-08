8 Июнь 2020 2020-06-08T20:23:25+03:00

В Японии впервые с марта не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В минувшие воскресенье, 7 июля, в Японии впервые с марта не зарегистрировали ни одной смерти у пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако, в понедельник, 8 июня, в стране погибло три человека с диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки в стране было выявлено восемь случаев заражения. Всего в стране подтверждено 17,1 тысяч случаев. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии находится около 100 японцев. В стране подтверждено 914 летальных исхода, а вылечились уже 15 079

Самая тяжелая ситуация в Токио, где зарегистрировано 5396 заболевших. На прошлой неделе в японской столице зафиксировали скачок числа инфицированных.

Напомним, днем ранее, 7 июня, в Новой Зеландии выздоровел последний пациент с коронавирусной инфекцией, а новых случаев заражения среди населения не выявлено с 22 мая.

При этом число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек, также зарегистрировано 402 669 летальных исходов и 3 427 040 выздоровевших. В связи с этим генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Европе улучшается, но «в глобальном масштабе она ухудшается».

ИСТОЧНИК KP.RU