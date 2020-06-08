8 Июнь 2020 2020-06-08T20:54:05+03:00

В Москве задержали членов наркогруппировки с почти 35 кг кокаина Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Москве сотрудники управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России задержали трех участников наркогруппировки за приобретение и сбыт почти 35 килограммов кокаина.

«В ходе оперативных мероприятий были установлены и задержаны лица, причастные к приобретению и сбыту 34,7 кг кокаина на территории Московского региона», - передает ТАСС сообщение информационного источника в правоохранительных органах

Всем задержанным официально предъявлено обвинение в сбыте наркотиков по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Теперь наркоторговцам грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что перевозчиком кокаина был житель Москвы, который планировал получить 100 тысяч рублей за доставку наркотиков. По данным следствия стоимость кокаина составляла 500 тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU