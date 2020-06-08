Залог для обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда полицейского составит 1,25 млн долларов

8 Июнь 2020 2020-06-08T21:32:27+03:00

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Судья установила залог для экс-полицейского Дерека Човина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда. Бывшему стражу порядка необходимо заплатить 1,25 млн долларов.

«Я устанавливаю безусловный залог 1 миллион 250 тысяч долларов или 1 миллион долларов с условиями, что нет контакта с членами семьи жертвы, что он не работает в правоохранительных органах, что сдаст все огнестрельное оружие, все разрешения на него и лицензии», - передает РИА Новости слова судьи Деннис Райли.

Следующее заседание суда с участием полицейского состоится 29 июня

Как писал сайт kp.ru, ранее экс-полицейскому были предъявлены обвинения в непредумышленном причинении смерти, однако позже сенатор из штата Миннесота Эми Клобушар сообщила, что генпрокурор Кит Эллисон намерен вменить Дереку Човину более тяжкое преступление и предъявить обвинение в убийстве.

Другим экс-офицерам полиции, которые присутствовали при задержании Джорджа Флойда, также будут предъявлены более тяжелые обвинения в «содействии и пособничестве убийству».

Напомним, Човин встал ногами на шею задержанного Джорджа Флойда и продолжал давить ему на шею, несмотря на слова мужчины «я не могу дышать» и требования прохожих прекратить отпустить его. Позже мэр Миннеаполис и начальник полиции назвали смерть афроамериканца неоправданной, убийство произошло из-за расовой дискриминации.

ИСТОЧНИК KP.RU