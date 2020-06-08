8 Июнь 2020 2020-06-08T21:18:10+03:00

От коронавируса вылечились почти 4,5 тысячи российских военных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В российской армии выявлено более 1 507 заразившихся коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 8 июня, количество вылившихся от коронавируса в российской армии составляет почти 4,5 тысячи человек, из них 46 военнослужащих выздоровели за минувшие сутки. Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 463. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны России.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4455 человек», - говорится в заявлении военного ведомства.

Количество заразившихся коронавирусом в российской армии превысило 1,5 тыс. человек. По истечении 14 суток наблюдения с контроля медиков сняли 74 военных, тесты которых дважды показали отрицательный результат.

В Минобороны отметили, что в течение последних недель количество выздоравливающих превышает число инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU