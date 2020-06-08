2020-06-08T21:41:04+03:00
В мире

Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США

Турецкий лидер обсудил с Трампом американские протесты
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Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в СШАЭрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Таип Эрдоган обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом протесты в США и обвинил в причастности к беспорядкам Рабочую партию Курдистана. Об этом сообщили администрация турецкого лидера

Ранее Анкара заявляла, что беспорядки поддерживает оппозиционный проповедник Гюлен

ИСТОЧНИК KP.RU

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