Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США
Турецкий лидер обсудил с Трампом американские протесты
Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Таип Эрдоган обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом протесты в США и обвинил в причастности к беспорядкам Рабочую партию Курдистана. Об этом сообщили администрация турецкого лидера
Ранее Анкара заявляла, что беспорядки поддерживает оппозиционный проповедник Гюлен
ИСТОЧНИК KP.RU
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