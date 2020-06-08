Учительница раскритиковала Дудя за ошибки в интервью. Юрий покаялся

8 Июнь 2020 2020-06-08T22:04:10+03:00

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Учительница русского языка и youtube-блогера Татьяна Гартман раскритиковала журналиста Юрия Дудя за частые речевые ошибки в его интервью и посвятила этому целое видео на своём YouTube-канале «Училка vs ТВ».

Гартман указала на неправильное ударение в слове «прикрЕпим», тогда как правильно говорить «прикрепИм». Кроме того, она обратила внимание на неправильное использования глагола. Так, журналист в своих интервью употреблял словосочетание «закончить вуз», тогда как учебное заведение «оканчивают». Однако она похвалила его за «работу над ошибками» - правильное употребление глаголов «надевать» и «одевать».

В ответ на критику Юрий Дудь поблагодарил Татьяну Гартман и обещал работать над собой.

«Спасибо большое за новые знания. Каюсь за многочисленные ошибки. Обещаю работать над собой», - написал он в своем Instagram.

Татьяна Гартман известна своими уроками для известных персон. Ранее она рассказывала про речевые ошибки, которые совершаю ведущие Иван Ургант и Владимир Соловьев, а также президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU