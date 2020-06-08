В Совфеде оценили идею ввести награды для медиков, борющихся с коронавирусом
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский положительно оценил проект постановления о выдаче ведомственных наград медицинским работникам, которые привлечены к борьбе с распространением коронавируса рекомендуется.
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«Для людей важно профессиональное признание, ведь в профессиональном сообществе такие награды очень высоко ценятся, вручаются штучно. Я за то, чтобы медиков поощрить», - передает RT слова политика, который отметил, что медработники должны почувствовать особое внимание государства за свои высокие труды
Ранее проект постановления о ведомственных наградах медработникам был внесен в Госдуму. Кроме того, депутаты собираются рассмотреть возможность предоставления санаторно-курортного лечения для медиков, работающих с коронавирусными пациентами.
ИСТОЧНИК KP.RU