В Совфеде оценили идею ввести награды для медиков, борющихся с коронавирусом

8 Июнь 2020 2020-06-08T22:39:49+03:00

В Совфеде прокомментировали идею ввести награды для медиков, борющихся с коронавирусом Фото: Светлана Макеева

Валерий Рязанский отметил, что медработники должны почувствовать особое внимание государства за свои высокие труды

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Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский положительно оценил проект постановления о выдаче ведомственных наград медицинским работникам, которые привлечены к борьбе с распространением коронавируса рекомендуется.

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«Для людей важно профессиональное признание, ведь в профессиональном сообществе такие награды очень высоко ценятся, вручаются штучно. Я за то, чтобы медиков поощрить», - передает RT слова политика, который отметил, что медработники должны почувствовать особое внимание государства за свои высокие труды

Ранее проект постановления о ведомственных наградах медработникам был внесен в Госдуму. Кроме того, депутаты собираются рассмотреть возможность предоставления санаторно-курортного лечения для медиков, работающих с коронавирусными пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU