9 Июнь 2020 2020-06-09T00:25:56+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 9 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 июня 2020 года увеличилось до 2 970 человек. За сутки в столичных больницах скончался 51 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России с начала выявления первых зараженных жертвами болезни стали более 5 тысяч человек. Количество заболевших в настоящее время в стране составляет 239 999 человек, выздоровели - более 230 тысяч пациентов.

По мнению специалистов, Россия уже вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а ученые разрабатывают несколько вакцин от вируса.

Ранее сайт kp.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции с 9 июня. В городе также отменили систему цифровых пропусков. Выходить на улицу, идти по своим делам теперь могут все москвичи без исключения, даже жители в возрасте 65+.

ИСТОЧНИК KP.RU