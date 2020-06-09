Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 9 июня 2020 года увеличилось до 104 347 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 9 июня 2020 года увеличилось до 104 347 человек. за минувшие сутки больницы покинули 1 633 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В России официальное число выздоровевших от covid-19 увеличилось до 230 688 человек. К слову, наша страна уже вышла на плато, а в регионах местные власти начинают постепенно снимать ограничительные меры.
Ранее сайт kp.ru писал, что Москва выходит из режима изоляции. Почти все ограничительные меры снимаются, начиная со вторника, 9 июня, заявил мэр города Сергей собянин. Также в столице отменяется введенный ранее пропускной режим и график прогулок по домам. Теперь выходить на улицу, идти по своим делам могут все москвичи без исключения, в том числе жители люди старше 65 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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