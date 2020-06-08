2020-06-08T22:55:42+03:00
В мире

В США заявили, что объявления о выводе войск из Германии пока нет

В Белом доме отметили, что Вашингтон привержен совместной работе с Берлином для решения вопросов, связанных с присутствием американских войск
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США заявили, что объявления о выводе войск из Германии пока нетВ США заявили, что объявления о выводе войск из Германии пока нетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На данный момент нет официальных объявлений относительно вывода части американских войск из Германии. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Я бы прежде всего сказала, что на данном этапе у нас нет никакого объявления. Знаю, что имеются публикации, но в настоящий момент у нас нет объявления», - отметила представитель президентской администрации.

Макинэни отметила, США привержены совместной работе с Германией для решения вопросов, связанных с присутствием американских войск на немецкой территории.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал вывести часть американских военных из Германии. Количество военнослужащиъ планируют сократить с 34,5 тысячи до 25 тысяч. Часть из солдат вернется на родину, а другие могут отправиться в Польшу. После таких заявлений министр иностранных дел ФРГ назвал отношения Берлина с Вашингтоном «сложными»

ИСТОЧНИК KP.RU

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