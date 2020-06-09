2020-06-09T00:22:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 9 июня 2020: пропускной режим отменяется

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 9 июня 2020
Семен ЕЛЕНИН
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С 9 июня в Москве начинается очередной этап снятия ограничений.С 9 июня в Москве начинается очередной этап снятия ограничений.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 9 июня в Москве начинается очередной этап снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин. Впереди еще три этапа. Итак, с 9 июня:

- Отменяются цифровые пропуска, самоизоляция и прогулки по графику.

- Открываются парикмахерские (а также, конечно, салоны красоты, барбершопы и проч.), ветклиники и агентства по трудоустройству.

- Открываются для свободного посещения кладбища.

- В театрах, цирках и прочих концертных организациях могут проводить репетиции.

- Каршеринг начинает работать в том же режиме, как это было до карантина.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни, - написал Сергей Собянин в своем блоге. - Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты».

Второй этап стартует со следующего вторника, 16 июня:

- Кафе и ресторанам разрешается открыт летние веранды.

- Откроются музеи, зоопарки, выставочные залы.

- Вернутся к обычному режиму стоматологии.

- Заработают службы проката и библиотеки.

Еще через неделю, 23 июня:

- Откроется в полном объеме общепит, фитнес-клубы, бассейны, спортивные и детские площадки.

- В обычном режиме начнут работать органы соцзащиты.

- На Москва-реке возобновится пассажирская навигация.

Впрочем, при этом в Москве сохраняется масочный режим - в общественных местах все обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Собянин об отмене режима изоляции в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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