Коронавирус в Москве, последние новости на 9 июня 2020: пропускной режим отменяется
С 9 июня в Москве начинается очередной этап снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин. Впереди еще три этапа. Итак, с 9 июня:
- Отменяются цифровые пропуска, самоизоляция и прогулки по графику.
- Открываются парикмахерские (а также, конечно, салоны красоты, барбершопы и проч.), ветклиники и агентства по трудоустройству.
- Открываются для свободного посещения кладбища.
- В театрах, цирках и прочих концертных организациях могут проводить репетиции.
- Каршеринг начинает работать в том же режиме, как это было до карантина.
«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни, - написал Сергей Собянин в своем блоге. - Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты».
Второй этап стартует со следующего вторника, 16 июня:
- Кафе и ресторанам разрешается открыт летние веранды.
- Откроются музеи, зоопарки, выставочные залы.
- Вернутся к обычному режиму стоматологии.
- Заработают службы проката и библиотеки.
Еще через неделю, 23 июня:
- Откроется в полном объеме общепит, фитнес-клубы, бассейны, спортивные и детские площадки.
- В обычном режиме начнут работать органы соцзащиты.
- На Москва-реке возобновится пассажирская навигация.
Впрочем, при этом в Москве сохраняется масочный режим - в общественных местах все обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Собянин об отмене режима изоляции в столице.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»